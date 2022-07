(Di lunedì 11 luglio 2022) L'uscita dei 5 Stelle dall'Aula per non votare la fiducia potrebbe indurre il premier asubito al Quirinale. Da non escludere una verifica di governo

Il governoa varare un nuovo decreto legge per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie eroso dalla crescita dell'inflazione e a sostenere i salari medio - bassi attraverso il taglio del ...a lasciare, giovedì il giorno decisivo per il governo Il governo è appeso a un filo. Il M5s èa fare un passo indietro e ad uscire dalla maggioranza . A Montecitorio oggi è in ... Draghi pronto a salire al Colle Ora il M5S è all'angolo L'uscita dei 5 Stelle dall'Aula per non votare la fiducia potrebbe indurre il premier a salire subito al Quirinale. Da non escludere una verifica di governo ...Conte è per l'Aventino: segnalare il disagio senza far cadere l'esecutivo e perdere 15 parlamentari. La Lega: "Voteremo solo le cose utili agli italiani". E il Pd teme lo tsunami dopo lo strappo ...