Basket, incidente domestico per Alessandro Gentile. Lui rassicura: "Tranquilli, nulla di grave"

Per Alessandro Gentile non è stata proprio una giornata semplice da gestire, quella di oggi. Per il figlio di Nando, visto nell'ultima stagione tra Varese e Brindisi, si sono infatti rincorse voci di infortunio anche grave nel corso della vacanza in Spagna. A smentire gli allarmismi peggiori, però, è lui stesso tramite Instagram. Questo il messaggio nel suo post: "Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni. Vorrei Tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Purtroppo mentre mi trovavo in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. nulla di urgente, nulla di grave. Ringrazio chiunque ha avuto un messaggio o un pensiero per me e mi dispiace che vi siate ..."

