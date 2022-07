Assalto Cgil: prime sei condanne a Roma (Di lunedì 11 luglio 2022) prime sei condanne per l'Assalto alla Cgil avvenuto nell'ottobre dello scorso a Roma a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Il gup, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022)seiper l'allaavvenuto nell'ottobre dello scorso aa margine di una manifestazione contro il Green Pass. Il gup, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ...

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @ilriformista: Nove mesi privati della libertà per Fiore e Castellino di Forza Nuova, a processo per l’assalto alla Cgil di Roma: ora il… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Assalto Cgil Roma: le prime condanne - AnsaRomaLazio : Assalto Cgil: prime sei condanne a Roma. In abbreviato, sei anni a 'figlioccio' leader di Fn Castellino #ANSA - FarodiRoma : Assalto Cgil Roma: le prime condanne - fisco24_info : Assalto Cgil, tornano in libertà Fiore, Castellino e Aronica: (Adnkronos) - Per tutti obbligo di presentazione a pg… -