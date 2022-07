"Via o vi ammazziamo". Aggrediti i giornalisti che documentavano l'incendio

Pubblicità

Il Corriere della Città

Una nostra lettrice, Bianca Ammirati che vive inSanta Lucia due passi dal centro, torna a raccontare la sua vita in 'ostaggio' dei cinghiali . ' In Regione sono stati veramente gentili, mi hanno ...Con i rimpianti si convive oppure sono loro che non ti fanno trovare lagiusta Lo sono quando ... Hai un rapporto difficile col calendario Penso anche all'il tempo ammazzandoci di Già ... Roma. «T’ammazziamo, non sai chi siamo noi». Si rifiutano di pagare il conto, ma interviene un pugile: caos al ristorante Alcuni dei presenti hanno cercato di allontanare dal posto i giornalisti impegnati a documentare le immagini dell'incendio ...Si sono seduti nel ristorante giapponese Hayashi Sushi di via Faleria, a Roma, e hanno iniziato a ordinare di tutto. Un lauto pasto, oltretutto gradito, visto che i piatti venivano rimandati indietro ...