Verde: «Soffro in ritiro, è una cosa che odio, non mi va giù. Purtroppo esiste e la prendo con filosofia» (Di domenica 10 luglio 2022) Il giocatore dello Spezia, Daniele Verde, ha rilasciato un’intervista ai canali del club dal ritiro di Santa Cristina Valgardena. “Io Soffro in ritiro, non lo negherò mai. È una cosa che odio letteralmente e che non mi va giù. Però Purtroppo esiste e sono qui, dunque la prendo con filosofia. Nel frattempo ci divertiamo e aspetto i giorni che passano. Ogni giorno che passa è pesante, ma lo dobbiamo fare perché è una cosa che ci aiuterà in futuro. Qui il mare mi manca ancora di più. Comunque siamo partiti alla grande, abbiamo conosciuto tutto lo staff. Il mister è una persona eccezionale e siamo una grande famiglia”. Su Gotti: “L’ho conosciuto una settimana prima di partire per la Val Gardena, è una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Il giocatore dello Spezia, Daniele, ha rilasciato un’intervista ai canali del club daldi Santa Cristina Valgardena. “Ioin, non lo negherò mai. È unacheletteralmente e che non mi va giù. Peròe sono qui, dunque lacon. Nel frattempo ci divertiamo e aspetto i giorni che passano. Ogni giorno che passa è pesante, ma lo dobbiamo fare perché è unache ci aiuterà in futuro. Qui il mare mi manca ancora di più. Comunque siamo partiti alla grande, abbiamo conosciuto tutto lo staff. Il mister è una persona eccezionale e siamo una grande famiglia”. Su Gotti: “L’ho conosciuto una settimana prima di partire per la Val Gardena, è una ...

Pubblicità

napolista : #Verde: «Soffro in ritiro, è una cosa che odio, non mi va giù. Purtroppo esiste e la prendo con filosofia» Ai cana… - cdsnews : Verde: “Soffro il ritiro, mi mancano il mare e i tifosi. Gotti? Una grande persona” - Euronauseata : @boni_castellane Per me sono fondamentali. Soffro di tonsilliti ricorrenti, se non le blocco sul nascere. Tantum ve… -