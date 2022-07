Un tifoso del Napoli chiede di Dybala: risposta a sorpresa di Edo De Laurentiis (Di domenica 10 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli è sempre vivo: tra cessioni, acquisti, rinnovi e altro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta vivendo un’estate molto movimentata. Le incognite sul futuro dei due pilastri azzurri come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens non piacciono ai tifosi, che vorrebbero la conferma dei due. Ma c’è anche chi sogna il grande colpo che possa far rianimare la piazza. Paulo Dybala (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) Il nome forte che circola in orbita Napoli è quello di Paulo Dybala: l’attaccante argentino, dopo aver terminato la sua esperienza con la Juventus, è svincolato e ancora non ha trovato una squadra per la prossima stagione. La risposta di ieri di Cristiano Giuntoli in conferenza stampa però è stata abbastanza chiara: “Sta parlando con altri club, noi non ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Il calciomercato delè sempre vivo: tra cessioni, acquisti, rinnovi e altro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta vivendo un’estate molto movimentata. Le incognite sul futuro dei due pilastri azzurri come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens non piacciono ai tifosi, che vorrebbero la conferma dei due. Ma c’è anche chi sogna il grande colpo che possa far rianimare la piazza. Paulo(Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) Il nome forte che circola in orbitaè quello di Paulo: l’attaccante argentino, dopo aver terminato la sua esperienza con la Juventus, è svincolato e ancora non ha trovato una squadra per la prossima stagione. Ladi ieri di Cristiano Giuntoli in conferenza stampa però è stata abbastanza chiara: “Sta parlando con altri club, noi non ...

Pubblicità

unafreturns : RT @calcioinglese: Il Tottenham va in tournée in Corea del Sud e ad accogliere la squadra in aeroporto come un tifoso qualunque è… Son ??????… - RovaiEmanuele : @quisquiliando @fuck1do lui è un tifoso del cagliari la famiglia è interista e comunque lo è pure lui - AlessioAmoruso6 : RT @calcioinglese: Il Tottenham va in tournée in Corea del Sud e ad accogliere la squadra in aeroporto come un tifoso qualunque è… Son ??????… - CVagantes : RT @calcioinglese: Il Tottenham va in tournée in Corea del Sud e ad accogliere la squadra in aeroporto come un tifoso qualunque è… Son ??????… - AndreaAlderotti : RT @calcioinglese: Il Tottenham va in tournée in Corea del Sud e ad accogliere la squadra in aeroporto come un tifoso qualunque è… Son ??????… -