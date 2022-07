Tragedia nel bresciano | un’auto investe due ragazzini | morto un 15enne

Leggi su open.online

(Di domenica 10 luglio 2022) Stavano rientrando a casa dopo una serata alla Notte Bianca di Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, duedi 15 anni, quando una macchina li ha travolti, uccidendo uno dei due. Camminavano lungo la Strada Provinciale 2 che collega il paese con il comune di Rudiano. Poi l'investimento, per uno dei due fatale. Vani i tentativi di rianimarlo da parte di ambulanza, automedica ed elisoccorso, arrivati sul posto insieme ai genitori e alla sorella della vittima. L'amico, invece, avrebbe riportato lievi ferite. Secondo quanto finora ricostruito, alla guida dell'auto ci sarebbe stato un 23enne che avrebbe raccontato di aver visto solo all'ultimo i duee di non essere riuscito a evitarli. La dinamica intanto è al vaglio dei carabinieri di Castrezzato e di Palazzolo. La Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale.