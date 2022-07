“Potevo finire in ospedale”, Formula 1 il clima è al limite: la denuncia social (Di domenica 10 luglio 2022) In Formula 1 si è scoperto il lato negativo del tifo. Situazioni che hanno portato alla netta risposta della società. Ecco cosa sta succedendo. La Formula 1, in questo week-end, è di scena in Austria, la gara si terrà al circuito di Spielberg. Un Gran Premio molto sentito dato che lì è il territorio Red Bull. Nel fine settimana che precede la gara si sono verificati degli episodi che hanno portato ad un comunicato ufficiale da parte della direzione della Formula 1. Soprattutto dopo la reazione all’incidente avuto da Lewis Hamilton. InstagramL’incidente del campione inglese Lewis Hamilton ha innescato tra gli spalti scene totalmente inaspettate. Il suo incidente, però, è solo la punta dell’iceberg di una questione che non poteva passare sottotraccia. Questa volta, il tifo della Formula 1 non ha fatto ... Leggi su chenews (Di domenica 10 luglio 2022) In1 si è scoperto il lato negativo del tifo. Situazioni che hanno portato alla netta risposta della società. Ecco cosa sta succedendo. La1, in questo week-end, è di scena in Austria, la gara si terrà al circuito di Spielberg. Un Gran Premio molto sentito dato che lì è il territorio Red Bull. Nel fine settimana che precede la gara si sono verificati degli episodi che hanno portato ad un comunicato ufficiale da parte della direzione della1. Soprattutto dopo la reazione all’incidente avuto da Lewis Hamilton. InstagramL’incidente del campione inglese Lewis Hamilton ha innescato tra gli spalti scene totalmente inaspettate. Il suo incidente, però, è solo la punta dell’iceberg di una questione che non poteva passare sottotraccia. Questa volta, il tifo della1 non ha fatto ...

