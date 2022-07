Maneskin al Circo Massimo, sold out con 70mila biglietti venduti (Di domenica 10 luglio 2022) Maneskin sono tornati in Italia al Circo Massimo sold out con 70mila biglietti venduti Dopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella, il festival più iconico al mondo, e la partenza del tour estivo, i Måneskin sono tornati nuovamente in Italia per la loro speciale data-evento al Circo Massimo, il simbolo di Roma e della grande musica rock. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti l’attesissimo show ha registrato da mesi il tutto esaurito con 70mila biglietti venduti, ed è stato preceduto da altri due appuntamenti italiani sold OUT all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro. Inoltre, sono 500mila i ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 luglio 2022)sono tornati in Italia alout conDopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella, il festival più iconico al mondo, e la partenza del tour estivo, i Måneskin sono tornati nuovamente in Italia per la loro speciale data-evento al, il simbolo di Roma e della grande musica rock. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti l’attesissimo show ha registrato da mesi il tutto esaurito con, ed è stato preceduto da altri due appuntamenti italianiOUT all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro. Inoltre, sono 500mila i ...

