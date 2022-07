Koulibaly-Mertens: futuro in azzurro o fine di un’era? (Di domenica 10 luglio 2022) I tifosi attendono con ansia di scoprire quale sarà la sorte dei due giocatori Il tormentone del calciomercato azzurro è sempre lo stesso: dove giocheranno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 luglio 2022) I tifosi attendono con ansia di scoprire quale sarà la sorte dei due giocatori Il tormentone del calciomercatoè sempre lo stesso: dove giocheranno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci pense… - anperillo : “Kalidou, come puoi dire no? 6 milioni per 5 anni sono tanti. Adesso devi firmare…” “Sì… Ma pure tu a 35 anni hai a… - UILperiferic : - davide_luise : Le verità dolorose sono i rinnovi di #Koulibaly che chiede tempo e di #Mertens che rifiuta 2.5M. La bugia secondo… - perrottage : @Carloalvino Al di là di tutte le polemiche spero resti Koulibaly e Mertens. Fabian secondo me non rientra nei prog… -