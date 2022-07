(Di domenica 10 luglio 2022) Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia del Marmolada: è cominciato così il decimo ritiro consecutivo della Fiorentina a Moena, in Trentino, dove la squadra viola salutata da ...

Agenzia ANSA

Così ho deciso di fare questo passo, venire alla Fiorentina e giocare nel calcioche amo molto''. Acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid,punta a rilanciarsi anche in ottica ......contratto di, lasciati andare Torreira e Piatek, Commisso con l'aiuto dell'esperto Pradè sta attrezzandosi per l'Europa con ottimi cambiamenti. Il colpo maggiore è l'arrivo gratis di(... Jovic, Italiano è un allenatore che ti fa crescere Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia del Marmolada: è cominciato così il decimo ritiro consecutivo della Fiorentina a Moena, in Trentino, dove la squadra viola salutata da num ...È senza dubbio il colpo dell'estate della Fiorentina; dopo l'ufficialità del suo arrivo, Luka Jovic ha parlato ai canali ufficiali della società viola, soffermandosi in particolare sulle motivazioni d ...