Inter | il Sassuolo si fa avanti per Pinamonti e Casadei | le ultime

(Di domenica 10 luglio 2022)esse delper due giocatori dell’Nuova prendente per Andreain uscita dall’in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilsi aggiunge al duo formato da Atalanta e Monza che vorrebbero l’attaccante che nell’ultima stagione ha trovato continuità in quel di Empoli. “Ilha fatto presente all’che quando cederà Scamacca, farà un’offerta per avere. Di fatto entrerà in concorrenza con Monza e Atalanta. A Carnevali piace pure, ma per entrambi l’ad Marotta chiederà la recompra”. L'articolo proviene damagazine.

Pubblicità

MentalitNeroaz1 : @CorSport - Pinamonti, il Sassuolo ha fatto presente all’Inter che farà un’offerta una volta ceduto Scamacca. Sfide… - paolone198423 : RT @spondainter: #Pinamonti, il Sassuolo ha fatto presente all’Inter che farà un’offerta una volta ceduto Scamacca. Sfiderà Monza e Atalant… - sociaal_23 : Girone andata #Milan (in MAIUSCOLO quando il #Milan gioca in casa): UDINESE, Atalanta, BOLOGNA, Sassuolo, INTER, Sa… - morristhetop : RT @spondainter: #Pinamonti, il Sassuolo ha fatto presente all’Inter che farà un’offerta una volta ceduto Scamacca. Sfiderà Monza e Atalant… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: #Pinamonti, il Sassuolo ha fatto presente all’Inter che farà un’offerta una volta ceduto Scamacca. Sfiderà Monza e Atalanta… -

... ad esempio il: molti, come abbiamo visto agli ultimi Europei, hanno già dimostrato di ... Va detto che il Milan viene da una stagione sensazionale, ma hanno fatto bene puree Napoli. ......05 Toluca - Atlas 19:00 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB Bellinzona (Sui) - Monza (Ita) 18:00(...30 Toronto FC - San Jose Earthquakes 01:30 Chicago Fire - Columbus Crew 02:00 Orlando City -...Il giovane attaccante, lo scorso anno in prestito all'Empoli, piace a Monza e Atalanta, ma anche il Sassuolo può farsi avanti ...Bremer ha dichiarato di volere approdare in un club che giochi la Champions League. L'Inter non ha ancora chiuso per il brasiliano.