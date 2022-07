Ice, a settembre missione d’affari in Tanzania (Di domenica 10 luglio 2022) L’Agenzia Ice, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, organizza dal 27 al 30 settembre una missione di imprenditori italiani in Tanzania. In occasione del Business forum Italia-Tanzania si presentano le opportunità di partenariato e commerciali per le aziende italiane nel Paese africano. L’Ambasciata d’Italia in Tanzania invita chi è interessato a presentare una richiesta di partecipazione. I settori focus dell’iniziativa sono tre: agribusiness (macchine agricole, macchine per trasformazione alimentare, catena del freddo e packaging); infrastrutture; blue economy. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 luglio 2022) L’Agenzia Ice, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, organizza dal 27 al 30unadi imprenditori italiani in. In occasione del Business forum Italia-si presentano le opportunità di partenariato e commerciali per le aziende italiane nel Paese africano. L’Ambasciata d’Italia ininvita chi è interessato a presentare una richiesta di partecipazione. I settori focus dell’iniziativa sono tre: agribusiness (macchine agricole, macchine per trasformazione alimentare, catena del freddo e packaging); infrastrutture; blue economy. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

CRAZY4JISOO : @GL0VSUP @nikivmoon hylt: teaser 10 giugno / rilascio 26 giugno ic: teaser 23 luglio / rilascio 28 agosto lsg: te… - sanafiera : RT @Agricolae1: @sanafiera #SANA22, al via 8-11 settembre 2022 il 34° Salone Internazionale del #Biologico e del Naturale. TUTTI GLI INTERV… - Ice_phoen1x : @reieetto Io non mi mi spiego come facesse a piacermi fino a qualche anno fa, adesso la odio proprio e non vedo l'ora che arrivi settembre - Agricolae1 : @sanafiera #SANA22, al via 8-11 settembre 2022 il 34° Salone Internazionale del #Biologico e del Naturale. TUTTI GL… -