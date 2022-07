Grande Fratello Vip 7 | Alfonso snobbato proprio da lei | contratto stracciato

Leggi su altranotizia

(Di domenica 10 luglio 2022) IlVip 7 muove i suoi tentacoli per tentare di afferrare i più importanti personaggi per l’edizione che inizierà a settembre. Ecco chi ci sarà e chi, sicuramente, non entrerà nella casa.Signorini che è la mente, oltreché il conduttore, delVip 7, è alla ricerca dei nomi che possano nuovamente far schizzare il suo reality in testa agli ascolti televisivi come, e più, della passata stagione. Cosa sicuramente non facile, ma non impossibile. Logo--Vip-Altranotizia.it – (Fonte: Google)C’è sicuramente una marea di personaggi che ambirebbero ad entrare nella casa più vista e seguita della nostra tv, ci sono poi coloro che sanno già che saranno della partita e chi, invece, sa che non farà parte del ...