Covid oggi Toscana, 3.824 contagi e un morto: bollettino 10 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.824 in nuovi contagi in Toscana oggi, domenica 10 luglio, secondo quanto emerge dai del bollettino Covid anticipati dal governatore Eugenio Giani. Eseguiti 17.785 test, di cui 2.558 tamponi rapidi molecolari e 15.227 test rapidi. Diminuisce il tasso complessivo di positività, che si attesta al 21,50% rispetto al 23,73% di ieri, e la percentuale di contagio rispetto ai tamponi di prima diagnosi: 75,5% rispetto a 80,4% di ieri. I ricoverati sono 651 (12 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Si registra un nuovo decesso: una donna di 97 anni residente a Livorno. Gli attualmente positivi sono oggi 78.781, +3% rispetto a ieri. L’età media dei 3.824 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (10% ha meno di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.824 in nuoviin, domenica 10, secondo quanto emerge dai delanticipati dal governatore Eugenio Giani. Eseguiti 17.785 test, di cui 2.558 tamponi rapidi molecolari e 15.227 test rapidi. Diminuisce il tasso complessivo di positività, che si attesta al 21,50% rispetto al 23,73% di ieri, e la percentuale dio rispetto ai tamponi di prima diagnosi: 75,5% rispetto a 80,4% di ieri. I ricoverati sono 651 (12 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Si registra un nuovo decesso: una donna di 97 anni residente a Livorno. Gli attualmente positivi sono78.781, +3% rispetto a ieri. L’età media dei 3.824 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (10% ha meno di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : A Macao è in atto la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia. Oggi è stato annunciato un lockdown, che… - fattoquotidiano : Oggi l’Italia avrebbe un milione di poveri in più se il governo Conte-2 non avesse concesso, nel 2020, aiuti pubbli… - GiovaQuez : Oggi 100.690 nuove diagnosi, 105 decessi e 53.233 guariti. A livello ospedaliero: +18 terapie intensive e +80 rico… - ippolito923 : RT @Valenti63339244: Maurizio Blondet comunica quanto segue ai suoi lettori. “Sono da oggi ricoverato all’Ospedale San Paolo di Milano in… - fisco24_info : Covid oggi Emilia-Romagna, 6.738 contagi e 4 morti: bollettino 10 luglio: (Adnkronos) - I dati della Regione… -