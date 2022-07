Covid | Locatelli | ' Basta minimizzare i rischi | non è un' influenza'

(Di domenica 10 luglio 2022) Lasciar correre il virus? Per Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanita', "in questa situazione epidemiologica non mi sembra neppure il caso di ipotizzarlo", dice in un'intervista ...

Pubblicità

TgLa7 : #Covid, Locatelli: smettiamo di minimizzare i rischi 'Omicron non va comparata con un virus influenzale' - Corriere : «Smettiamo di minimizzare i rischi comparando l’infezione a quella di un virus influenzale. È profondamente sbaglia… - fattoquotidiano : Covid, Locatelli: “Non è un’influenza, smettiamo di minimizzare i rischi”. E Brusaferro avverte: “I casi crescerann… - RedazioneDedalo : Roma – Covid. Locatelli invita a non sottovalutare l'epidemia - sole24ore : Covid, Brusaferro e Locatelli: perché è sbagliato lasciar correre Omicron -

- Lasciar correre il virus Per Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanita', "in questa situazione epidemiologica non mi sembra neppure il caso di ipotizzarlo", dice in un'...Franco- Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e consigliere sulla pandemiadi Palazzo Chigi - tiene a considerare sempre più importante l'adesione alla quarta dose dei vaccini ...All’ok dell’Ema alla quarta dose per gli over 60 seguirà quello dell’Aifa e la circolare del ministero della Salute di Stefania Chiale. Domani l’Ema darà il via libera alla quarta dose per gli over 60 ...Aumentano ancora, ma meno rispetto ai giorni scorsi, gli attuali positivi, che sono 97.987. Si registra anche un morto ...