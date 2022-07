Cosa fare se il telefono è caduto in acqua? Fai attenzione a questi 3 errori comuni (Di domenica 10 luglio 2022) Ti è caduto il telefono in acqua? Niente panico, potrebbe non essere la fine del mondo, tranne se fai 3 errori che sono comuni e che potrebbero essere deleteri per il telefono. La maggior parte di noi porta con sé i propri smartphone ovunque vada. Il che rende fin troppo facile lasciarli cadere mentre ci laviamo le mani o i denti, nella vasca da bagno, al mare magari mentre ci scattiamo un selfie e persino nel water, visto che sviziatamente possiamo tenerli in tasca. Ci sono alcune cose che puoi fare per evitare di cambiare il tuo cellulare, ma devi stare bene attento a non fare degli errori comuni. Fonte Foto Adobe StockNegli ultimi anni, molti produttori di smartphone hanno reso i dispositivi ... Leggi su chenews (Di domenica 10 luglio 2022) Ti èilin? Niente panico, potrebbe non essere la fine del mondo, tranne se fai 3che sonoe che potrebbero essere deleteri per il. La maggior parte di noi porta con sé i propri smartphone ovunque vada. Il che rende fin troppo facile lasciarli cadere mentre ci laviamo le mani o i denti, nella vasca da bagno, al mare magari mentre ci scattiamo un selfie e persino nel water, visto che sviziatamente possiamo tenerli in tasca. Ci sono alcune cose che puoiper evitare di cambiare il tuo cellulare, ma devi stare bene attento a nondegli. Fonte Foto Adobe StockNegli ultimi anni, molti produttori di smartphone hanno reso i dispositivi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Da noi non è mai l’ora di tutelare i #diritticivili: c’è sempre qualche cosa di più importante e più urgente da far… - RobertoBurioni : Qualcuno discute se fare circolare o meno il virus. E' un discorso inutile: data l'attuale contagiosità e la ridott… - martaottaviani : Quando succedono cose terribili come l'assassinio di #ShinzoAbe l'unica cosa che si può fare è seguire e leggere ch… - mpiacenonaver1 : Chi è che con il Covid si è messo a fare flessioni e addominali e si sta curando con la birra praticamente? Sta co… - Soulblavk0 : RT @Soulblavk0: OKAY POTREI AVER FINITO (O ANCORA NON FINITO DEL TUTTO) UN EDIT SU 9-1-1 CHE SICURAMENTE POSTERÒ FRA QUALCHE GIORNO .. se v… -