Coppa del Mondo di canottaggio | gli azzurri collezionano sei medaglie a Lucerna

(Di domenica 10 luglio 2022) L’Italia delchiude la terza prova dideldi(Svizzera) con un bottino di 6vinte (1-3-2) su 11 equipaggi finalisti e il quarto posto nelre per nazioni dietro alla Gran Bretagna, prima con 9(7-1-1), alla Germania seconda con 4 (2-0-2) e all’Australia terza con 6 (1-5-0). Tra le gare più entusiasmanti quella del doppio pesi leggeri maschile con due equipaggi italiani in gara e con Pietro Willy Ruta e Gabriel Soares che hanno regatato inizialmente nel gruppo, tastando il polso a Norvegia e Francia e al secondo equipaggio italiano di Stefano Oppo e Niels Torre, e che nella seconda parte una volta al comando hanno mantenuto la posizione vincendo la medaglia d’oro per soli 32 centesimi davanti proprio all’altro ...

Una vittoria storica: l'Italia torna sul gradino più alto di una prova di Coppa del Mondo di Mtb grazie all'impresa di Luca Braidot a Lenzerheide, in Svizzera, arrivata quattro anni dopo il successo di Gerhard Kerschbaumer a Vallnord (Andorra). Il 31enne biker della Santa ...

L'Italia del canottaggio chiude la terza prova di Coppa del Mondo di Lucerna (Svizzera) con un bottino di 6 medaglie vinte (1-3-2) su 11 equipaggi finalisti e il quarto posto nel medagliere per nazion ...