Adani | «Dybala serve a tutti | di più al Milan…»

(Di domenica 10 luglio 2022) L’opinionista Leleha parlato della situazione legata a Paulo, rivelando a quale squadra farebbe più comodo Lele, ex calciatore e ora noto opinionista, ai microfoni di DAZN ha parlato della situazione legata a Paulo. LE PAROLE – «Un calciatore libero che potrebbe servire al Milan è. Riesce a fare il trequartista, la punta, lega il gioco, corro molto. Per Pioli sarebbe un acquisto a cinque stelle.all’Inter?, chi ce l’ha dovrebbe tenerlo e sul mercato andrebbe preso. Nell’ottica di un eventuale tridente all’Inter, Inzaghi dovrebbe cambiare poi qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

