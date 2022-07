Ultime Notizie Roma del 09-07-2022 ore 20 | 10

(Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione callo sul ghiacciaio della Marmolada l’undicesima vittima della tragedia è stata ricoverata oggi i resti sono in fase di identificazione Dunque tutte le vittime per ora accertate della strada e sono state recuperate non ci sono altri cadaveri fa sapere Iris si ferma Dunque a 11 il bilancio definitivo delle vittime della valanga tre donne due alpinisti della Repubblica Ceca un giovane italiano di 22 anni e altri 5 italiani pesante il bilancio per il compleanno 8 vittime andiamo in Giappone il perimetro della Premier shinzo Abe ucciso Ieri durante un comizio Nella località di Nara è giunto a Tokyo la salma è stata trasportata nella residenza di famiglia dove attendevano numerosi dirigenti del partito Liberal ...

Il grande abbraccio del Friuli Venezia Giulia ai corregionali di New York