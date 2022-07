Torino | stupratore assolto perché la vittima “l’ha invitato a osare” Donne | abbiate paura!

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 9 luglio 2022) Era ubriaca e con la porta semi aperta. Quindi non si tratta di stupro, ma di “invito a”. La Corte d’Appello di, giovedì 7 luglio, haun ragazzo condannato in primo grado per violenza sessualesecondo i giudici, la ragazza, lasciando la porta del bagno socchiusa, lo aveva “”.colpevole,era “sbronza e quindi non pienamente in sé”. C’è da aggiungere altro? La decisione è una di quelle che seccano le parole in gola, che lasciano talmente scioccat* che serve fermarsi, contare fino a 10 e poi esprimersi, canalizzando la rabbia e l’incredulità provocate in un ragionamento che vada al di là del mero sfogo.dimostra quanto ancora nel nostro Paese ci sia bisogno di lavorare, di ...