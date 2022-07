Barcellona, arriva l'ultimatum di Raphinha (Di sabato 9 luglio 2022) Raphinha è al centro di un intrigo di mercato. Sul giocatore del Leeds ci sono tra le altre il Barcellona e il Chelsea. Il brasiliano... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022)è al centro di un intrigo di mercato. Sul giocatore del Leeds ci sono tra le altre ile il Chelsea. Il brasiliano...

Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona, arriva l'ultimatum di Raphinha: Raphinha è al centro di un intrigo di mercato. Sul giocatore del Leeds… - sportli26181512 : Tottenham, UFFICIALE: arriva Lenglet dal Barcellona: Proprio come riportato sui propri canali social, il Tottenham… - PuntoCellulare : Lo smartphone ZTE Blade V40 Pro arriva finalmente nei negozi, dopo la presentazione a marzo durante il Mobile World… - emidiogubbiotti : Volo di linea da Barcellona. Diego Armando #Maradona arriva in Italia (1984) - sportli26181512 : #Tottenham, rinforzo in difesa per Conte: ufficiale #Lenglet: Il centrale francese è un nuovo giocatore degli Spurs… -