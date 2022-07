Al via la XX edizione di Startcup Lombardia (Di sabato 9 luglio 2022) Startcup favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale È stata presentata Startcup Lombardia, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Guido Guidesi, con il coordinamento di PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Nata nel 2003, su iniziativa del Politecnico di Milano, Startcup Lombardia festeggia quest’anno la sua XX edizione. Dal 2016, grazie anche al supporto di Regione Lombardia, la competizione ha assegnato grant per oltre 600 mila euro, contribuito alla nascita di 31 aziende che hanno raccolto più 3 milioni di investimenti cumulati. In occasione dei 20 anni ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 9 luglio 2022)favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale È stata presentata, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione– Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Guido Guidesi, con il coordinamento di PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Nata nel 2003, su iniziativa del Politecnico di Milano,festeggia quest’anno la sua XX. Dal 2016, grazie anche al supporto di Regione, la competizione ha assegnato grant per oltre 600 mila euro, contribuito alla nascita di 31 aziende che hanno raccolto più 3 milioni di investimenti cumulati. In occasione dei 20 anni ...

