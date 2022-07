WWE: Ex campionessa di NXT in procinto di tornare (Di venerdì 8 luglio 2022) Sembra che Zoey Stark tornerà su un ring della WWE molto presto. Zoey Stark è stata fuori gioco per diverso tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Nel frattempo si è sottoposta alla riabilitazione dopo l’intervento chirurgico e di recente sono circolate notizie secondo cui sarebbe stata quasi pronta. In un aggiornamento, da parte del Wrestling Observer, si legge che l’unica cosa che ritarda il ritorno della Stark a NXT 2.0 siano i piani creativi. Dave Meltzer, l’autore della storica testata, ha discusso lo stato attuale della Stark nella Wrestling Observer Newsletter di questa settimana dicendo: “Zoey Stark dovrebbe tornare dall’operazione al ginocchio relativamente presto. Si sta discutendo delle di idee di booking per il ritorno della Stark a NXT”. Zoey Stark, 28 anni, è stata campionessa tag team di NXT per diversi mesi durante il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 8 luglio 2022) Sembra che Zoey Stark tornerà su un ring della WWE molto presto. Zoey Stark è stata fuori gioco per diverso tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Nel frattempo si è sottoposta alla riabilitazione dopo l’intervento chirurgico e di recente sono circolate notizie secondo cui sarebbe stata quasi pronta. In un aggiornamento, da parte del Wrestling Observer, si legge che l’unica cosa che ritarda il ritorno della Stark a NXT 2.0 siano i piani creativi. Dave Meltzer, l’autore della storica testata, ha discusso lo stato attuale della Stark nella Wrestling Observer Newsletter di questa settimana dicendo: “Zoey Stark dovrebbedall’operazione al ginocchio relativamente presto. Si sta discutendo delle di idee di booking per il ritorno della Stark a NXT”. Zoey Stark, 28 anni, è statatag team di NXT per diversi mesi durante il ...

