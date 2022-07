Manovre al centro | Di Maio in cerca di una collocazione | da Sala a Toti ci prova con tutti

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilnon lo «intriga», piuttosto guarda a una forza ambientalista, ma, allo stato attuale, non pensa alla scena nazionale: «Andrò avanti a fare il sindaco» e «se c’è da sottoscrivere che non mi candiderò a nulla, lo sottoscrivo». All’indomani dell’incontro con Luigi Di, Giuseppesmentisce che il tema fosse la nascita di una nuova formazione comune, centrista e che guarda ai sindaci. E, a dispetto della location informale di casa sua, dice che «se incontro un ministro è chiaro che ho in testa i bisogni di Milano». Però, il sindaco di Milano lascia comunque intendere che una collaborazione non è esclusa.strizza l’occhio a Di, ma dice: «Ilnon mi intriga» «Diè una persona con cui mi confronto. Ha un ruolo importante, apprezzo la sua ...

Pubblicità

vittoriodiri : RT @serebellardinel: #DiMario di #UnitiPerIlBromuro, visto l'approssimarsi della prematura scomparsa di #UnitiPerIlFuturo,ultima delle sue… - Ori254 : RT @serebellardinel: #DiMario di #UnitiPerIlBromuro, visto l'approssimarsi della prematura scomparsa di #UnitiPerIlFuturo,ultima delle sue… - marinellafly12 : RT @serebellardinel: #DiMario di #UnitiPerIlBromuro, visto l'approssimarsi della prematura scomparsa di #UnitiPerIlFuturo,ultima delle sue… - mikedells : RT @serebellardinel: #DiMario di #UnitiPerIlBromuro, visto l'approssimarsi della prematura scomparsa di #UnitiPerIlFuturo,ultima delle sue… - libellula58 : RT @serebellardinel: #DiMario di #UnitiPerIlBromuro, visto l'approssimarsi della prematura scomparsa di #UnitiPerIlFuturo,ultima delle sue… -

ilmessaggero.it

Quel che possiamo dire è che, con l'avvicinarsi della fine della legislatura, ilpolitico ... Tutte queste, ovviamente, non possono che avere ripercussioni anche sulla vita del Governo e ...... mediantedi varia natura, unificate, sul piano teleologico, dall'obiettivo di ... Ma per l'accusa Montante sarebbe stato aldi una vera e proprio rete spionistica utilizzata per ... Manovre al centro, Giovanni Toti lancia la convention di partito e guarda alle elezioni del 2023 95 mln euro per investimenti Trieste, 6 lug - "Nuovi investimenti per innovazione tecnologica e opere edilizie, coperture per gli effetti economici della pandemia nelle strutture ...(ASI) Chieti - Venti di guerra sull'Europa, la crisi Ucraina coinvolge le truppe russe e quelle degli alleati bielorussi, contrapposta alle forze armate ucraine appoggiate dai gruppi degli irregolari ...