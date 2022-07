Maltempo, stop traghetti da Termoli per Isole Tremiti (Di venerdì 8 luglio 2022) Bloccati in porto a Termoli i traghetti per le Isole Tremiti (Foggia) a causa del Maltempo. Il mare mosso ha impedito questa mattina le corse della motonave "Isola di Capraria" e del "Tremiti Jet" ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Bloccati in porto aper le(Foggia) a causa del. Il mare mosso ha impedito questa mattina le corse della motonave "Isola di Capraria" e del "Jet" ...

Pubblicità

AnsaAbruzzo : Maltempo, stop traghetti da Termoli per Isole Tremiti - AnsaMolise : Maltempo, stop traghetti da Termoli per Isole Tremiti - GiaPettinelli : Maltempo, stop traghetti da Termoli per Isole Tremiti - tg2000it : RT @TV2000it: Stop al #caldo, arriva il #maltempo. Violenti temporali a #Roma e #Firenze #8luglio @Tg2000it @vinmorgante ?? - TV2000it : Stop al #caldo, arriva il #maltempo. Violenti temporali a #Roma e #Firenze #8luglio @Tg2000it @vinmorgante ??… -