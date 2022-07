LIVE F1 | GP Austria 2022 in DIRETTA | Verstappen domina la FP1 | 2° Leclerc e 6° Sainz

(Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 Un distacco piuttosto importante della Ferrari dal vertice, probabilmente dipendente anche dalla gestione del motore che la Rossa ha deciso di attuare in queste prime prove libere. 13.55 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:07.496 12 CharlesFerrari+0.568 2 3 Fernando ALONSO Alpine+0.707 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.778 2 5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.864 26 CarlosFerrari+0.934 2 7 Esteban OCON Alpine+0.990 2 8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.005 2 9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.171 1 10 George RUSSELL Mercedes+1.188 1 11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.265 1 12 Lance STROLL Aston Martin+1.279 2 13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.457 2 14 Pierre GASLY AlphaTauri+1.692 1 15 Guanyu ZHOU Alfa ...

