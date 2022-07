L'Inter ora ha fretta: incontro per Bremer e ultimatum a Skriniar (Di venerdì 8 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, primo incontro con il #Torino per #Bremer La richiesta dei granata è di 40 milioni di eur… - Inter : Siamo live sul nostro canale @Twitch nel primo giorno di ritiro dei nerazzurri ?? Seguiteci ora ????… - DiMarzio : Dall’esordio con l’@Inter all’idolo #Zanetti. Alla scoperta di #Zanotti, il primo baby lanciato da #Inzaghi tra i p… - RichHall80 : RT @marifcinter: Antun e soci ora hanno accettato condizioni #Inter per #Dybala: 5 mln + 1 di bonus legato al 50% delle presenze. L’avesser… - sportli26181512 : L'Inter ora ha fretta: incontro per Bremer e ultimatum a Skriniar: L'Inter ora ha fretta: incontro per Bremer e ult… -