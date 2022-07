In aula a Genova - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 8 luglio 2022) Massimo Donelli Genova, 7 luglio 2022, prima udienza per la strage del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 inghiottì le vite di 43 persone. Davanti a Palazzo di Giustizia posano in 15 per uno scatto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Massimo Donelli, 7 luglio 2022, prima udienza per la strage del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 inghiottì le vite di 43 persone. Davanti a Palazzo di Giustizia posano in 15 per uno scatto ...

Pubblicità

Le5Wnews : 'Com'è possibile che in un processo come quello per il crollo del ponte Morandi a Genova ci siano più avvocati dell… - virginia_gabbi : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… - Mosange : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… - totalcrime : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… - zezaLulaestrela : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… -