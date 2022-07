“Il dl Aiuti così non va”. Anche l'ala governista del M5S molla Draghi: pronti allo strappo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere Mario Draghi fino al 2023? La domanda è rivolta al sottosegretario e deputato del M5S, Carlo Sibilia, ospite della puntata dell'8 luglio di Agorà, il talk show di Ra3 condotto da Giorgia Rombolà: “Dipende molto da quelle che saranno le risposte ai punti messi sul tavolo. Le difficoltà diffuse dei vari governi europei sono dovute al venire fuori da un periodo pandemico molto complesso, che ha provato politica e cittadini, oltre che le attività produttive, e alla crisi internazionale che c'è oggi. Succede tutto questo in una fase di transizione energetica, dai combustibili fossili alle rinnovabili. È riduttivo parlare di colori politici, servono sforzi maggiori”. Rombolà fa notare a Sibilia che la stampa lo descrive come una delle “colombe” del M5S, cioè uno degli uomini al lavoro per ricucire tra i pentastellati e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere Mariofino al 2023? La domanda è rivolta al sottosegretario e deputato del M5S, Carlo Sibilia, ospite della puntata dell'8 luglio di Agorà, il talk show di Ra3 condotto da Giorgia Rombolà: “Dipende molto da quelle che saranno le risposte ai punti messi sul tavolo. Le difficoltà diffuse dei vari governi europei sono dovute al venire fuori da un periodo pandemico molto complesso, che ha provato politica e cittadini, oltre che le attività produttive, e alla crisi internazionale che c'è oggi. Succede tutto questo in una fase di transizione energetica, dai combustibili fossili alle rinnovabili. È riduttivo parlare di colori politici, servono sforzi maggiori”. Rombolà fa notare a Sibilia che la stampa lo descrive come una delle “colombe” del M5S, cioè uno degli uomini al lavoro per ricucire tra i pentastellati e ...

