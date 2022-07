Giappone: Shinzo Abe è morto assassinato, shock in tutto il mondo (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex premier nipponico Shinzo Abe è morto. Oggi 8 luglio un attentatore gli ha sparato mentre il leader politico teneva un comizio. Le condizioni di Abe erano apparse subito gravissime. Il Primo Ministro, Fumio Kishida, rientrato d’urgenza alla Kantei con tutto il Governo, ha condannato “nel modo più deciso possibile” l’attentato ai danni di Abe, avvenuto a Nara. E lo ha definito come “inaccettabile“. Il Governo del Giappone ha sospeso – in accordo con tutti i partiti di opposizione – la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta, in programma domenica prossima 10 luglio. Vana la trasfusione di sangue in ospedale che i medici hanno praticato a Shinzo Abe. A dare la notizia della trasfusione era stato il ministro della Difesa Giapponese, Nobuo Kishi, fratello minore di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex premier nipponicoAbe è. Oggi 8 luglio un attentatore gli ha sparato mentre il leader politico teneva un comizio. Le condizioni di Abe erano apparse subito gravissime. Il Primo Ministro, Fumio Kishida, rientrato d’urgenza alla Kantei conil Governo, ha condannato “nel modo più deciso possibile” l’attentato ai danni di Abe, avvenuto a Nara. E lo ha definito come “inaccettabile“. Il Governo delha sospeso – in accordo con tutti i partiti di opposizione – la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta, in programma domenica prossima 10 luglio. Vana la trasfusione di sangue in ospedale che i medici hanno praticato aAbe. A dare la notizia della trasfusione era stato il ministro della Difesase, Nobuo Kishi, fratello minore di ...

berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - matteorenzi : La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E… - Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - LaManuPin : RT @ilpost: L’ex primo ministro giapponese #ShinzoAbe è in gravi condizioni dopo essere stato ferito in un #attentato mentre teneva un disc… - Marilyvetro : RT @matteorenzi: La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E un pens… -