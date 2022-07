Gazzetta – Rijeka | almeno torna in Patria | Alen Halilovic | 10 squadre cambiate in 8 anni!

(Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 07:30:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Nel 2021-22, ilè arrivato terzo nel campionato croato ed è stato eliminato nella Fase a gruppi di Europa League… Solo al Las Palmas ha giocato con continuità: 38 presenze nella stagione 2017-18 alle Canarie. Per il resto il Messi croatoha vissuto, un po’ come Mastour, una carriera vissuta sulle aspettative ma non sui progressi. Partito dalla sua Dinamo Zagabria nel 2014 per andare con tante speranze a Barcellona, il ragazzo di Dubrovnik non è mai esploso… Il Milan nell’estate del 2018 lo aveva prelevato dall’Amburgo, confidando proprio nei progressi di Gran Canaria. Ma, senza guizzi in rossonero.è passato di fiore in fiore anno dopo anno: Standard ...

Arriva dal, per lui è previsto un passaggio in Under 19 con vista sulla Seconda squadra. Juve, regalo per Montero: Ivano Srdoc, si ispira a Bale Maldini, ci siamo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. Domani si discute il contratto ...