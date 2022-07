(Di venerdì 8 luglio 2022) Parla ladelEl Sheik. 'mioin'. Lo ha detto ai medici del Policlinico di Palermo Rosalia Manosperti non appena arrivata in ospedale.

Pubblicità

infoitsalute : Bimbo morto a Sharm, genitori ricoverati al Policlinico di Palermo. Il nonno: 'Mio figlio rimasto intossicato' - Bianca34874951 : RT @Libero_official: L'influencer Elisa Gileri parla della sua esperienza nel resort dove è morto il piccolo Andrea: 'Bicchieri sciacquati… - leggoit : Bimbo morto a #Sharm, la mamma: «Voglio essere dimessa e andare a prendere mio figlio all'aeroporto» - dianaterza : RT @LUCABRAMBILLA24: @dianaterza Un bimbo è andato in vacanza ed è morto che tristezza ?????????? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bimbo #morto a #sharm, la mamma: «Voglio essere dimessa e andare a prendere mio figlio all'aeroporto» -

Parla la mamma dela Sharm El Sheik. 'Voglio andare a prendere mio figlio in aeroporto'. Lo ha detto ai medici del Policlinico di Palermo Rosalia Manosperti non appena arrivata in ospedale.a ...L imprenditrice Diane Derzis: "Stiamo costruendo nuove cliniche" Articoli più letti Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, al mare con le figlie: "La famiglia è la luce" di Nicola Bambinia ...Un ragazzo di 21 anni è morto nel Lago di Bolsena (Viterbo) mentre era si divertiva a tuffarsi dal molo con gli amici. È accaduto ...Sara' l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di quattro anni, affetta dalla nascita da una grave malattia, che viveva da tempo in ...