Auto gratis in cambio della pubblicità: ‘No Cost’ a processo per truffa (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi non ricorda i messaggi pubblicitari che arrivavano da ogni dove e che promettevano di ottenere un’Auto gratis proprio grazie alla pubblicità? Bastava attaccare un adesivo sulla fiancata ed ecco che l’Auto nuova di zecca sarebbe stata pagata direttamente grazie allo sponsor. Bello. Bellissimo. Troppo bello per essere vero. Infatti sotto c’era una truffa o presunta tale, visto che almeno 400 persone – ma si presume che siano dieci volte tanto – si sono ritrovate a dover saldare le rate. L’altro ieri, 6 luglio, un centinaio di acquirenti si sono ritrovati nell’aula 27 del Tribunale di Roma. Si sono costituiti parte civile nel processo per presunta truffa nei confronti della società Vantage Group, in modo da poter testimoniare quanto accaduto e poter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi non ricorda i messaggi pubblicitari che arrivavano da ogni dove e che promettevano di ottenere un’proprio grazie alla? Bastava attaccare un adesivo sulla fiancata ed ecco che l’nuova di zecca sarebbe stata pagata direttamente grazie allo sponsor. Bello. Bellissimo. Troppo bello per essere vero. Infatti sotto c’era unao presunta tale, visto che almeno 400 persone – ma si presume che siano dieci volte tanto – si sono ritrovate a dover saldare le rate. L’altro ieri, 6 luglio, un centinaio di acquirenti si sono ritrovati nell’aula 27 del Tribunale di Roma. Si sono costituiti parte civile nelper presuntanei confrontisocietà Vantage Group, in modo da poter testimoniare quanto accaduto e poter ...

