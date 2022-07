Volkswagen Amarok - L'elettrico può aspettare: "Nessuna decisione è stata ancora presa" (Di giovedì 7 luglio 2022) Schivare l'argomento era impossibile, per tanti motivi. Anzitutto il fermento anche da parte di investitori che si sta creando attorno ai pick-up elettrici, con Ford, General Motors e Tesla in prima linea a movimentare il segmento. Aggiungeteci che un Amarok a batteria, tecnicamente parlando, è già possibile: la piattaforma, fornita dal Ranger nell'ambito della collaborazione tra Volkswagen e Ford, lo consente. Poi quella battuta di Herbert Diess, numero uno del gruppo, che ha definito buona idea un eventuale pick-up elettrico Volkswagen. Insomma, in occasione del reveal della seconda generazione, i vertici della divisione Commercial Vehicles hanno dovuto in qualche modo fare luce sul tanto ventilato arrivo di una versione a batteria dell'Amarok: La stiamo valutando, ma Nessuna ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Schivare l'argomento era impossibile, per tanti motivi. Anzitutto il fermento anche da parte di investitori che si sta creando attorno ai pick-up elettrici, con Ford, General Motors e Tesla in prima linea a movimentare il segmento. Aggiungeteci che una batteria, tecnicamente parlando, è già possibile: la piattaforma, fornita dal Ranger nell'ambito della collaborazione trae Ford, lo consente. Poi quella battuta di Herbert Diess, numero uno del gruppo, che ha definito buona idea un eventuale pick-up. Insomma, in occasione del reveal della seconda generazione, i vertici della divisione Commercial Vehicles hanno dovuto in qualche modo fare luce sul tanto ventilato arrivo di una versione a batteria dell': La stiamo valutando, ma...

Pubblicità

EstebBeltramino : Volkswagen Amarok, un po' premium per conquistare il mondo #motori - ParliamoDiNews : Nuovo Volkswagen Amarok, caratteristiche pick-up 4×4 - - infoiteconomia : Volkswagen Amarok 2022: dimensioni, interni, versioni, motori, cambio - - infoiteconomia : Volkswagen Amarok, cambio di passo per il pick-up di Wolfsburg - infoiteconomia : Volkswagen Amarok: ritorno in grande stile -