Ultime Notizie Roma del 07-07-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la giornata di Giuseppe Conte termina con la riunione degli eletti del MoVimento 5 Stelle a camera e senato in cui l’ex premier nega di aver mai assicurato il sostegno all’esecutivo Ma questo dipende dalle risposte che verranno date le richieste pentastellati quasi una minaccia che poi alla fine lascio il passo a quello che credi Ci dell’ex premier in Parlamento etichettano come l’ennesimo penultimatum Torniamo a parlare della Marmolada continuano senza sosta Le ricerche dei Dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio pietre che si è attaccata domenica 3 luglio i soccorritori hanno individuato e recuperato i resti di altri due escursionisti nonostante a oltre 40 membri del suo gabinetto si siano dimessi a causa di una serie di ...