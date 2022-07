Salernitana, Pirola in arrivo: i dettagli dell’affare con l’Inter (Di giovedì 7 luglio 2022) Pirola è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Salernitana. I dettagli dell’affare con l’Inter Pirola diventerà un nuovo giocatore della Salernitana. I dettagli dell’affare sono già stati stilati, con l‘Inter che ha inserito anche il diritto di recompra dal 2024 per il difensore, che avrà quindi la possibilità di tornare in nerazzurro un giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022)è in procinto di diventare un nuovo giocatore della. Icondiventerà un nuovo giocatore della. Isono già stati stilati, con l‘Inter che ha inserito anche il diritto di recompra dal 2024 per il difensore, che avrà quindi la possibilità di tornare in nerazzurro un giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

