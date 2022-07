(Di giovedì 7 luglio 2022) Torna il festival: ecco glida non. Tanti appuntamenti nelle Marche. Anche questa estatesi svolgerà il festival, ideato da Neri Marcorè nelle zone delle Marche colpite dal terremoto del 2016. Tanti appuntamenti imperdibili sono in programma per. Il festival torna con un fitto calendario di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Per l'estatesarà sul palco con un set che la vede con il chitarrista Lorenzo De Angelis (... MusicaStelle Outdoor (Valle d'Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo),(Marche), Suoni della ......evento dell'estate settempedanain un cartellone di tantissime iniziative promosso dal Comune e che il 1 agosto presenterà anche Dargen D'Amico per un nuovo passaggio del festival; ...Torna anche quest'anno il festival Risorgimarche 2022: gli eventi dell'estate da non perdere tra piazze, prati e castelli delle Marche ...Grande attesa per il concerto di Mahmood nella cornice di piazza del Popolo, a San Severino. Il suo tour, che comprende 15 tappe, si fermerà nel territorio settempedano il 15 luglio. L’appuntamento, v ...