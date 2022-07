Regno Unito, governo in frantumi. Bbc: “Boris Johnson via in autunno” (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – La grande fuga dal governo britannico. Boris Johnson perde altri pezzi da novanta, dopo i ministri che hanno sbattuto la porta nei giorni scorsi stamani è stato il turno del responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, che ritiene l’esecutivo ormai “oltre il punto di non ritorno”. Fuga dal governo del Regno Unito Ma ad abbandonare la nave prima che affondi definitivamente, sempre oggi, è pure la segretaria dello Scacchiere al Tesoro, Helen Whately. Nella sua lettera di dimissioni inviata al premier, Whately afferma di aver sempre sostenuto BoJo negli ultimi mesi, chiedendogli di non dimettersi, ma “non si può chiedere scusa e rimanere in eterno”. Stando a quanto calcolato dal Daily Mirror, sono in tutto 52 i rappresentanti di gabinetto a essersi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – La grande fuga dalbritannico.perde altri pezzi da novanta, dopo i ministri che hanno sbattuto la porta nei giorni scorsi stamani è stato il turno del responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, che ritiene l’esecutivo ormai “oltre il punto di non ritorno”. Fuga daldelMa ad abbandonare la nave prima che affondi definitivamente, sempre oggi, è pure la segretaria dello Scacchiere al Tesoro, Helen Whately. Nella sua lettera di dimissioni inviata al premier, Whately afferma di aver sempre sostenuto BoJo negli ultimi mesi, chiedendogli di non dimettersi, ma “non si può chiedere scusa e rimanere in eterno”. Stando a quanto calcolato dal Daily Mirror, sono in tutto 52 i rappresentanti di gabinetto a essersi ...

