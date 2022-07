Nuoto, Ian Thorpe loda Gregorio Paltrinieri: “Grande campione, meglio l’Italia dell’Australia ai Mondiali” (Di giovedì 7 luglio 2022) La Grandezza di Gregorio Paltrinieri ha colpito l’attenzione di tutti al termine dei Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria). L’azzurro, dopo quel quarto posto negli 800 stile libero, ha saputo dare un connotato trionfale alla sua esperienza iridata, regalandosi la doppietta d’oro nei 1500 stile libero e nella 10 km in acque libere e vincendo un totale di quattro medaglie tra Nuoto in piscina e di fondo. Numeri roboanti che Greg vorrà riproporre anche nei prossimi Europei a Roma, dove ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al cospetto di una squadra dotata di una Grande profondità ad altissimo livello. Paltrinieri, da questo punto di vista, è stato il capitano ideale. A tessere le lodi del carpigiano è stato anche uno che ha fatto tanto per il Nuoto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Lazza diha colpito l’attenzione di tutti al termine dei2022 di Budapest (Ungheria). L’azzurro, dopo quel quarto posto negli 800 stile libero, ha saputo dare un connotato trionfale alla sua esperienza iridata, regalandosi la doppietta d’oro nei 1500 stile libero e nella 10 km in acque libere e vincendo un totale di quattro medaglie train piscina e di fondo. Numeri roboanti che Greg vorrà riproporre anche nei prossimi Europei a Roma, dove ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al cospetto di una squadra dotata di unaprofondità ad altissimo livello., da questo punto di vista, è stato il capitano ideale. A tessere le lodi del carpigiano è stato anche uno che ha fatto tanto per il, ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO Ian Thorpe loda Gregorio Paltrinieri: “Grande campione, meglio l’Italia dell’Australia ai Mondiali” - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto, Ian Thorpe: 'Sono molto contento per le medaglie d'oro di Paltrinieri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Ian Thorpe: 'Sono molto contento per le medaglie d'oro di Paltrinieri' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Ian Thorpe: 'Sono molto contento per le medaglie d'oro di Paltrinieri' - napolimagazine : Nuoto, Ian Thorpe: 'Sono molto contento per le medaglie d'oro di Paltrinieri' -