Niente finali a Wimbledon solo nel 1931 Rafa | 7° ritiro in carriera senza giocare

Pubblicità

rosquissimo1 : Ogni giorno cambio canale con un ‘buco’ di 10 minuti nelle fasi finali della corsa! Ma come si fa? La conferma che… - njrlouiss : quei due secondi finali in cui non dice niente e tiene la bocca aperta mi fanno spaccare - Mauri459066571 : @alessioj00 @giuventinaa_ Guarda, te lo dice uno che le finali perse se le è viste tutte,non c'entrano niente le fi… - LumineSonQua : @cy_no61 @tartallino Gli appuntamenti possono portare a molti finali?? e hai detto che codesta persona ti ha colpito… - finoallafine180 : Eh niente,#Allegri Macs Fantino Cortomuso,non lo si può criticare mai,perché altrimenti escono fuori gli allegriani… -

Per la prima volta dal 1931 Wimbledon non avrà una delle tre partite conclusive del torneo. Quasi un secolo fa era stata addirittura la finale, vinta da Sidney Wood per il ritiro di Francis Shields (...Se le due puntatedi ben 1 ora e 20 e 2 ore e 20 fossero state montate come 3 - 4 episodi, ... come è già stato paventato da lei che diceva "non riesco a vedere e sentire" e dalle braccia ...Niente da fare per il calabrese a Budapest. Davanti a tutti alle eliminatorie, cade nelle finali. L'obiettivo ora sono gli Europei di Roma ...Toprak ha saggiato le qualità della Yamaha M1 prototipo, ma continuna la carriera in SBK. Qualora cambiasse campionato, figurerebbe da protagonista come fa con la R1 derivata di serie