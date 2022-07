LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso Van Aert, caduto Vlasov! (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 16.42 Ultimo chilometro! Sempre UAE Emirates davanti. Sarà una volata ristretta. 16.42 Cattaneo si stacca. 16.41 Due compagni di Pogacar in testa al gruppo: ripreso Vuillermoz a 1500 metri dall’arrivo. 16.41 Inizia l’ultima cote della tappa! 16.40 2 km all’arrivo, è quasi impossibile per Vuillermoz, ma il Francese sta dando tutto. 16.39 3 km all’arrivo, solo 5? per Vuillermoz. Sta tirando il gruppo la Jumbo-Visma. Vingegaard vuole sfidare Pogacar: forse non una buona idea su un arrivo del genere… 16.39 Dopo l’accelerazione di Pogacar, gli uomini di classifica si erano riportati su Vuillermoz, tuttavia si sono fermati in una fase di estremo tatticismo, consentendo al transalpino di ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE16.42 Ultimo chilometro! Sempre UAE Emirates davanti. Sarà una volata ristretta. 16.42 Cattaneo si stacca. 16.41 Due compagni di Pogacar in testa al gruppo:Vuillermoz a 1500 metri dall’arrivo. 16.41 Inizia l’ultima cote della! 16.40 2 km all’arrivo, è quasi impossibile per Vuillermoz, ma ilse sta dando tutto. 16.39 3 km all’arrivo, solo 5? per Vuillermoz. Sta tirando il gruppo la Jumbo-Visma. Vingegaard vuole sfidare Pogacar: forse non una buona idea su un arrivo del genere… 16.39 Dopo l’accelerazione di Pogacar, gli uomini di classifica si erano riportati su Vuillermoz, tuttavia si sono fermati in una fase di estremo tatticismo, consentendo al transalpino di ...

