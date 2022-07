L’ex vicepresidente dell’OMS rivela che la pandemia di Covid è una frode? Non è mai successo (Di giovedì 7 luglio 2022) In un filmato condiviso su Facebook e YouTube, il presunto vicepresidente dell’OMS Christian Perronne rivelerebbe al Parlamento europeo le prove di come la pandemia del nuovo Coronavirus sarebbe una frode. Non risulta essere mai stato vicepresidente dell’OMS e la location del video non è il Parlamento europeo, bensì quello del Lussemburgo, durante una seduta del 12 gennaio 2022. Come vedremo, l’infettivologo francese riporta solo una serie di vecchie narrazioni complottiste e No vax, già abbondantemente smentite, anche nei nostri articoli del progetto Open Fact-checking. Per chi ha fretta: Nessun vicepresidente dell’OMS ha affermato in un intervento al Parlamento europeo che la pandemia è una truffa per imporre i vaccini ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) In un filmato condiviso su Facebook e YouTube, il presuntoChristian Perronne rivelerebbe al Parlamento europeo le prove di come ladel nuovo Coronavirus sarebbe una. Non risulta essere mai statoe la location del video non è il Parlamento europeo, bensì quello del Lussemburgo, durante una seduta del 12 gennaio 2022. Come vedremo, l’infettivologo francese riporta solo una serie di vecchie narrazioni complottiste e No vax, già abbondantemente smentite, anche nei nostri articoli del progetto Open Fact-checking. Per chi ha fretta: Nessunha affermato in un intervento al Parlamento europeo che laè una truffa per imporre i vaccini ...

