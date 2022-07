Incendio in centro a Milano | fiamme all’ultimo piano | una ragazza salvata sul tetto dai Vigili del fuoco

(Di giovedì 7 luglio 2022) Unadi 28 anni è dovuta correre suldel condominio salvarsi dall’scoppiato nel suo condominio in. Lesono scoppiate poco dopo le 20 nel palazzo in via Cesare Correnti, vicino alle Colonne di San Lorenzo. Ilggio dellasarebbe stato particolarmente complicato, perché i pompieri hanno dovuto piazzare le scale cercando di evitare i fili elettrici che servono gli autobus, lasciando loro spazi ridottissimi per eseguire l’operazione diggio in totale sicurezza. Nell’del palazzo altre due persone rischiavano di rimanere bloccate. Una sarebbe stata, mentre un’altra è ancora all’interno dell’edificio. Ma secondo i ...

Pubblicità

rusembitaly : Il 27/06 a #Kremenchug l’incendio in un centro commerciale non funzionante adiacente al deposito di munizioni dagli… - fattoquotidiano : Roma, nuovo incendio al parco del Pineto: evacuati centri sportivi e abitazioni. Cenere, detriti e fuliggine fino i… - ENRICO27218318 : RT @Agenzia_Ansa: Incendio nel centro di Milano, salvata una ragazza che era dovuta salire sul tetto di un condominio. Raggiunte altre due… - Samuele_Maimone : RT @Agenzia_Ansa: Incendio nel centro di Milano, salvata una ragazza che era dovuta salire sul tetto di un condominio. Raggiunte altre due… - pensivin : RT @Agenzia_Ansa: Incendio nel centro di Milano, salvata una ragazza che era dovuta salire sul tetto di un condominio. Raggiunte altre due… -

ina Milano. Ci sono tre persone bloccate sul tetto dello stabile al Carrobbio dove è divampato unin un appartamento del quinto piano. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, ...Una ragazza di 28 anni è dovuta salire questa sera, a causa dell'di un appartamento, sul tetto di un condominio ina Milano in via Cesare Correnti. Il suo salvataggio è stato complesso perché le autoscale dei pompieri hanno dovuto fare attenzione ai ...Una ragazza di 28 anni è dovuta salire questa sera, a causa dell'incendio di un appartamento, sul tetto di un condominio in centro a Milano in via Cesare Correnti. Il suo salvataggio è stato complesso ...Incendio in centro a Milano. Ci sono tre persone bloccate sul tetto dello stabile al Carrobbio dove è divampato un incendio in un appartamento ...