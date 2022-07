In Europa 5 mln con diagnosi di artrite reumatoide e Mici (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Oltre 5 milioni di persone, la popolazione di uno Stato come la Norvegia: sono i pazienti che in Europa convivono con le malattie infiammatorie croniche, patologie accomunate da una condizione infiammatoria... Leggi su today (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Oltre 5 milioni di persone, la popolazione di uno Stato come la Norvegia: sono i pazienti che inconvivono con le malattie infiammatorie croniche, patologie accomunate da una condizione infiammatoria...

In Europa 5 mln con diagnosi di artrite reumatoide e Mici Oltre 5 milioni di persone, la popolazione di uno Stato come la Norvegia: sono i pazienti che in Europa convivono con le malattie infiammatorie croniche, patologie accomunate da una condizione infiammatoria cronica associata a una reazione immunitaria anomala indirizzata contro l'organismo.