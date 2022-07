Egitto, bimbo morto a Sharm el-Sheikh per intossicazione alimentare in un resort di lusso: anche il padre è grave (Di giovedì 7 luglio 2022) bimbo morto a Sharm el-Sheikh in Egitto per un’intossicazione alimentare in un resort di lusso. Insieme al bambino, hanno cominciato a stare male anche i suoi genitori: le condizioni del padre, in particolare, risultano essere estremamente delicate. Egitto, bimbo morto a Sharm el-Sheikh per intossicazione alimentare in un resort di lusso In Egitto, un bambino è morto a Sharm el-Sheikh per un’intossicazione alimentare mentre si trovava in vacanza con i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)el-inper un’in undi. Insieme al bambino, hanno cominciato a stare malei suoi genitori: le condizioni del, in particolare, risultano essere estremamente delicate.el-perin undiIn, un bambino èel-per un’mentre si trovava in vacanza con i ...

