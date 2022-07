Buoni Spesa 2022: da 600€ a 800€ contro i rincari (Di giovedì 7 luglio 2022) La pandemia, la guerra, i rincari. ll periodo storico che stiamo vivendo non è senz’altro dei più semplici e rosei. Numerose infatti le famiglie che si trovano a dover fare i conti con il dilagante aumento dei prezzi e che faticano ad arrivare alla fine del mese. Leggi anche: Bonus 200 euro in busta paga a luglio: come fare per averlo, il modulo da scaricare e firmare Buoni Spesa da 600€: come funzionano In questa direzione un’ interessante agevolazione è rappresentata dal bonus di 600 euro, volto proprio a fornire un aiuto concreto alle famiglie economicamente svantaggiate. La misura è si messa a disposizione dal governo ma il budget è inviato ai singoli comuni. Saranno loro pertanto a determinare le modalità con le quali erogare l’agevolazione. Il bonus di 600 euro si traduce concretamente in dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) La pandemia, la guerra, i. ll periodo storico che stiamo vivendo non è senz’altro dei più semplici e rosei. Numerose infatti le famiglie che si trovano a dover fare i conti con il dilagante aumento dei prezzi e che faticano ad arrivare alla fine del mese. Leggi anche: Bonus 200 euro in busta paga a luglio: come fare per averlo, il modulo da scaricare e firmareda: come funzionano In questa direzione un’ interessante agevolazione è rappresentata dal bonus di 600 euro, volto proprio a fornire un aiuto concreto alle famiglie economicamente svantaggiate. La misura è si messa a disposizione dal governo ma il budget è inviato ai singoli comuni. Saranno loro pertanto a determinare le modalità con le quali erogare l’agevolazione. Il bonus di 600 euro si traduce concretamente in dei ...

