Boris Johnson si dimette: “Sono triste, ma nessuno è indispensabile” (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine le dimissioni Sono arrivate: il primo ministro britannico Boris Johnson è costretto a lasciare Downing Street dopo la fuga di 60 tra ministri e membri del governo. Alla base dello strappo ci Sono una serie di scandali che hanno travolto il governo negli ultimi mesi. A partire dal famigerato Partygate, quando Johnson stesso fu L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine le dimissioniarrivate: il primo ministro britannicoè costretto a lasciare Downing Street dopo la fuga di 60 tra ministri e membri del governo. Alla base dello strappo ciuna serie di scandali che hanno travolto il governo negli ultimi mesi. A partire dal famigerato Partygate, quandostesso fu L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - giovaeffe : RT @GianniCuperIoPD: Boris Johnson fonda Inghilterra Viva. - tirellieleonora : RT @GianniCuperIoPD: Boris Johnson non è riuscito a governare anche se ha vinto le elezioni, noi del Pd riusciamo a governare anche se non… -