Wanda Nara | forme perfette e vista da sogno | così ci fai impazzire

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Showgirl piuttosto famosa all’interno del mondo dello spettacolo; proviamo a sapere qualcosa in più su. Il lato professionale con la partecipazione ad un programma molto importante e l’aspetto sentimentale dove ha vissuto un momento non proprio semplice. Cerchiamo di conoscere meglio, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramPer quanto riguarda il discorso sentimentale non possiamo non citare il matrimonio dicon Maxi Lopez; una relazione conclusa nel 2013 con la showgirl che, a distanza di un solo anno, ha sposato Mauro Icardi. La coppia ha vissuto un periodo decisamente complicato per via del presunto tradimento dell’ex attaccante dell’Inter con China Suarez; dopo un momento di comprensibile difficoltà, i due hanno ritrovato la ...