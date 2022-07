Ucb Italia in Federated Innovation @Mind (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Ucb Pharma Italia entra in Federated Innovation @Mind, un nuovo modello che aggrega entità pubbliche e private che, beneficiando dell'ecosistema Mind (Milano Innovation District), sviluppano progetti di innovazione nei campi 'Future of Health' e 'City of the Future'. Lo annuncia in una nota l'azienda farmaceutica, precisando che, rispetto alle 11 aree tematiche in cui sono raggruppate le aziende di Federated Innovation @Mind, Ucb Pharma Italia rientra nella Life Sciences & Healthcare per lavorare con il proprio team di Ricerca e Innovazione allo sviluppo di idee cross-tech, favorendo una proficua contaminazione tra i diversi player che avranno interesse a lavorare all'interno del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Ucb Pharmaentra in, un nuovo modello che aggrega entità pubbliche e private che, beneficiando dell'ecosistema(MilanoDistrict), sviluppano progetti di innovazione nei campi 'Future of Health' e 'City of the Future'. Lo annuncia in una nota l'azienda farmaceutica, precisando che, rispetto alle 11 aree tematiche in cui sono raggruppate le aziende di, Ucb Pharmarientra nella Life Sciences & Healthcare per lavorare con il proprio team di Ricerca e Innovazione allo sviluppo di idee cross-tech, favorendo una proficua contaminazione tra i diversi player che avranno interesse a lavorare all'interno del ...

